“Mbappé pronto alla scelta inaudita: rottura totale con il Psg”

Dopo la decisione di ieri del PSG di non convocarlo per il tour pre-stagione in Giappone e in Corea del Sud, Mbappé avrebbe lasciato intendere di essere pronto anche a sedersi in panchina per tutta l'annata , in attesa di finire a scadenza di contratto nel prossimo giugno.

"Psg, Mbappé sul mercato: lui aspetta il Real"

Una scelta comunque difficile da portare avanti, visto che la prossima estate ci saranno gli Europei e che Mbappé è il capitano della Francia. Fermo sulla sua posizione il club parigino: se il giocatore non accetta di firmare il rinnovo contrattuale sarà messo sul mercato. Il Real Madrid sembra la destinazione più probabile per il giocatore, possibilmente dal 2024, con arrivo in Spagna a parametro zero. Intanto, però, per la stampa francese, non mancano le sirene dall'Arabia Saudita, dove un club, non precisato, sarebbe pronto a presentare al PSG un'offerta pari a circa 300 milioni di euro per acquistare Mbappé.

Mbappé, terremoto al Psg! “Non rinnova, è sul mercato”