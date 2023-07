Mbappé, guerra aperta con Al-Khelaifi: il rinnovo è lontanissimo

Il fuoriclasse francese è in attesa di riscuotere il 'premio fedeltà', ma non attiverà il rinnovo automatico per una stagione: i dettagli

Antonio Moschella 19 . 07 . 2023 09:43 2 min MbappépsgCalciomercato

