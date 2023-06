Mbappé, terremoto al Psg! “Non rinnova, è sul mercato”

Il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere lontano dal Psg. Secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano francese 'L'Equipe' il fuoriclasse francese avrebbe informato tramite una lettera il club parigino di non voler prolungare ulteriormente il suo contratto fino a giugno 2025. La situazione sarebbe piuttosto preoccupante per i campioni di Francia, che a questo punto, con il contratto del classe 1998 in scadenza nel 2024, starebbero iniziando a valutarne la cessione in quanto non avrebbero nessuna intenzione di perderlo a zero.