Mbappé tripletta, Psg ritrova la vittoria e allunga in testa alla Ligue 1

È terminata 1-1 Brest-Lilla, sfida della 26esima giornata della Ligue 1 francese. Lilla in vantaggio con David al 67', pareggio dei padroni di casa con Satriano al 79'. Con questo punto il Brest è secondo in classifica a 47 punti, il Lilla aggancia il quarto posto a quota 43. Ne ha approfittato il Psg, che ha vinto 6-2 sul campo del Montpellier nel posticipo e allunga in testa alla classifica di Ligue 1. Protagonista assoluto Kylian Mbappé, autore di una tripletta, oltre ai gol di Vitinha, Lee Kang-In e Mendes. La formazione di Luis Enrique ritrova il successo dopo tre pareggi di fila in campionato e sale a 59 punti, a + 12 dal Brest secondo. Vittoria casalinga per il Rennes che davanti al pubblico amico del Roazhon Park ha battuto 2-0 il Marsiglia. I padroni di casa si sono imposti con un gol per tempo: nella prima frazione Terrier sblocca il risultato al 21', al ritorno in campo, al 78', Bourigeaud firma su rigore il gol del 2-0 che chiude il match. Tre punti importanti per la classifica del Rennes, che aggancia proprio il Marsiglia al settimo posto con 39 punti