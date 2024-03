Mbappé: “Futuro? Al Psg non ne parlano”. E Tchouameni sicuro: “In Spagna..."

La telenovela Mbappé-Real sembra ormai ai titoli di coda, con il francese promesso sposo dei Blancos per la prossima stagione. Il fuoriclasse però non vuole distrarsi nell'ultima parte di stagione con il Psg in lotta per vincere anche la Champions League, trofeo al momento maledetto per i parigini.

"Penso che la gente saprà del mio futuro a tempo debito, prima dell'Europeo. Arriverò al torneo con tranquillità e penso che così anche la mente delle persone sarà in pace. Nel club il mio futuro non è più un argomento, nessuno me ne parla quindi non c'è nessuna preoccupazione. Andrò agli Europei con la certezza di fare grandi cose" - ha detto il francese a Telefoot. Ma intanto, dal ritiro della Francia, è arrivata un'altra conferma sulla sua destinazione verso la Liga.

Tchouameni su Mbappé: "Si renderanno conto della grandezza"

Aurelien Tchouameni, centrocampista francese in forza proprio al Real Madrid, in un'intervista a Telefoot si è espresso così sul futuro di Mbappé: "Gli spagnoli sanno che giocatore è Kylian, lo sanno che è forte, anche se, vedendolo davvero tutti i giorni, si renderanno conto della grandezza del calciatore". Il centrocampista, a differenza dell'attaccante del Psg, si è sbilanciato senza troppi filtri con un vero e proprio attestato di stima. Non resta che attendere per arrivare ai titoli di coda di questa lunga storia.