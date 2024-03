"Campos-Psg, addio Mbappé e futuro in bilico: l'idea di Al Khelaifi"

Il Psg potrebbe cambiare volto anche nell'organigramma dirigenziale nel prossimo futuro. Non soltanto l'addio di Kylian Mbappé , il quale ha deciso di rinnovare con i parigini, ma anche la possibiltà di vedere Luis Campos salutare il club è abbastanza concreta. Dalla Francia sono sicuri che il suo lavoro non è stato soddisfacente agli occhi di Al Khelaifi e anche nella scelta dell'allenatore ( Luis Enrique n.d.r.) pare non abbia avuto voce in capitolo. La situazione legata all'attaccante francese e al mancato rinnovo con la società è stata l'ulteriore goccia in suo sfavore.

Il ds portoghese è arrivato un paio di stagioni fa per cercare di creare un progetto vincente con il Psg e, soprattutto, portare la squadra a lottare per la Champions League. I suoi poteri hanno perso importanza con il passare delle stagioni e con la scelta di Galtier è andato contro quello che era il volere dell'emiro del Qatar, ovvero arrivare a Zidane.

Insomma, in casa dei parigini il futuro di Luis Campos appare abbastanza chiaro e delineato e la conferma è arrivata proprio da L'Equipe. Il contratto è in scadenza nel 2025 e l'ultima parola, come in tutto ciò che riguarda il Psg, spetta ad Al Khelaifi che, per il momento, non è soddisfatto del suo operato. Il ds potrebbe essere licenziato una volta ufficializzata la partenza di Kylian Mbappé.