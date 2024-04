Mbappé, caos Psg: "Figlio di p..." a Luis Enrique, il labiale rubato dalla tv

La situazione tra Mbappé e Luis Enrique ha iniziato a farsi sempre più pesante al Psg. Da quando il francese ha deciso di dire addio ai parigini e non rinnovare il contratto, il tecnico asturiano ha sempre scelto di sostituirlo durante le partite. Nelle ultime sette gare di Ligue 1, infatti, l'attaccante è stato cambiato per ben sei volte e l'unica volta che ha giocato tutti i 90' ha segnato una tripletta contro il Montpellier. Nella sfida contro il Marsiglia , vinta dai parigini per 2 a 0 , l'allenatore l'ha tolto al 65esimo della ripresa e la reazione di disappunto del giocatore è stata abbastanza chiara.

Mbappé-Luis Enrique, la reazione del francese

Luis Enrique ha deciso di togliere Mbappé e al momento della segnalazione l'attaccante ha sbuffato, contrariato e togliendosi la fascia di capitano si è diretto verso la panchina. Mentre stava uscendo alcuni video l'hanno immortalato mentre dal suo labiale pare abbia detto: "Hijo de p**a (figlio di p*****a ndr)" guardando verso la propria panchina. Parole a cui è seguito anche un post sui social. L'attaccante ha messo una foto sotto la pioggia, a testa bassa e con la fascia in mano mentre stava uscendo dal campo. Nessuna didascalia ma è un'immagine che dice più di mille parole per quella che è l'umore di Kylian. Al termine della partita l'allenatore spagnolo del Psg ha risposto a precisa domanda riguardo all'argomento: “La gente non è d'accordo con la mia decisione? Non mi interessa. È la stessa musica ogni settimana, la stessa musica… è noioso. Io sono l’allenatore. Prendo decisioni ogni settimana e faccio del mio meglio per il PSG, lo farò fino al mio ultimo giorno a Parigi".