Mbappé e l'insulto, la verità di Luis Enrique: "Ho 53 anni, vorrei solo..."

Psg, Luis Enrique: "L'insulto di Mbappé è solo una bugia"

Al momento della sostituzione durante Marsiglia-Psg, ultima partita di Ligue 1 terminata 2-0 per i parigini, Kylian Mbappé è stato immortalato dalle telecamere durante un presunto insulto rivolto a Luis Enrique. Pare infatti, dalla ricostruzione del labiale, che abbia detto "Hijo de p**a (figlio di p*****a ndr)", guardando verso la propria panchina. Una versione a cui Luis Enrique sembra non credere minimamente: “È curioso vedere come una bugia possa generare tutte queste cose. Qualcuno si è inventato un insulto e da lì sono partite speculazioni di ogni genere. Io sono contento di Kylian che si sta comportando molto bene, tutto il resto non mi interessa. Penso solo a dare il meglio per la squadra. Se era visibilmente arrabbiato al momento del cambio? Ho 53 anni, ho molta esperienza in queste cose".