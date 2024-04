Psg-Lione la finale di Coppa di Francia: contro il Rennes basta Mbappé

Il Psg è in finale di Coppa di Francia. Al Parco dei Principi, gli uomini di Luis Enrique superano il Rennes grazie alla rete di Mbappé e raggiungono così il Lione - reduce dal successo contro il Valenciennes - per l'ultimo atto del torneo in programma il 25 maggio allo stadio Pierre Mauroy di Lilla. Una vittoria che vede i parigini in corsa su tutte le competizioni, con la Ligue 1 praticamente in tasca - 12 i punti di vantaggio sul Brest - e la doppia sfida contro il Barcellona valida per i quarti di Champions (10 e 16 aprile).