Al Brest non bastano 3 gol in 7': 4-3 Lione, decide Maitland-Niles al 106'!

LIONE (Francia) - Il vantaggio firmato da Tolisso dopo 18' e le reti di Lacazette al 70', Tagliafico al 79' e l'ex Roma Maitland-Niles sul calcio di rigore al sedicesimo minuto di recupero regalano all'Olympique Lione una clamorosa vittoria - per 4-3 - contro il Brest. Alla seconda della classe, che con questa sconfitta resta ferma a quota 53 punti conquistati in 31 partite (a -10 dalla capolista Paris Saint-Germain, che ha anche una gara in meno), non bastano tre reti in soli sette minuti - Mounie al 60' e doppietta di Del Castillo al 64' al 67' - per evitare il ko. A tre giri di lancetta dal 90' entrambe le compagini erano rimaste in dieci uomini per le espulsioni inflitte a Tagliafico da una parte e a Lees-Melou dall'altra.