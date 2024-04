Psg, poker al Lione. Monaco secondo: Zakaria stende il Brest

Il Psg batte 4-1 il Lione e si avvicina sempre più alla vittoria della Ligue 1. La formazione di Luis Enrique, dopo aver conquistato la semifinale di Champions League eliminando il Barcellona ai quarti, cala il poker contro l'OL. Succede tutto nel primo tempo, con i padroni di casa che archiviano la pratica già dopo 6' con l'autorete dell'ex Roma Matic e il gol di Beraldo. Goncalo Ramos firma il tris e fissa il punteggio finale dopo la rete della bandiera degli ospiti di Nuamah. Il Monaco si aggiudica la sfida Champions in casa del Brest con un gol per tempo: apre l'ex Juve Zakaria al 40', raddoppia a inizio ripresa Minamino. Gli ospiti chiudono in nove per le espulsioni nel recupero del secondo tempo di Ben Seghir e dell'ex Toro Singo. Grazie a questo successo il Monaco si porta a 55 punti e si prende il secondo posto in classifica superando proprio il Brest che resta fermo a 53 e incassa il secondo ko consecutivo dopo il 4-3 contro il Lione.