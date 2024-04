Psg, poker al Lorient con doppiette di Mbappé e Dembélé: Monaco a -14

LORIENT (Francia) - Grazie alle doppiette di Dembélé (al 19' e al 60') e Mbappé (al 22' e al 90'), il Paris Saint-Germain si impone 4-1 allo Stade du Mostour di Lorient e si porta provvisoriamente a quota 69 punti in classifica, conquistati in 30 partite stagionali di Ligue 1, provvisoriamente a +14 sul Monaco secondo, impegnato stasera contro il Lilla. Luis Enrique, privo di Hakimi e Ndour, si affida alle altre vecchie conoscenze della Seria A Donnarumma tra i pali, Skriniar al centro della difesa e Fabian Ruiz nel cuore del campo, e concede spazio - nel finale - anche a Mbappé jr. Per i padroni di casa, invece, che trovano il gol della bandiera al 73' con Bamba, sono 90 i minuti giocati da Bakayoko e 79' quelli da Kalulu, fratello maggiore del difensore del Milan, mentre resta in panchina il portiere italo-senegalese Gomis.