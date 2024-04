Psg, festa rimandata per la Ligue 1: solo un pari con il Le Havre

PARIGI (Francia) - Rimandata la festa al Parco dei Principi per la conquista della Ligue 1, il Psg sciupa il primo match point pareggiando 3-3 contro il Le Havre. Luis Enrique sceglie il turnover in vista della semifinale di Champions e nonostante l'ingresso in campo di Mbappé nella ripresa, conquista solo un punto e si porta a +11 dal Monaco a 3 giornate dal termine. Manca l'aritmetica perchè il Monaco dovrà rispondere contro il Lione e in caso di vittoria accorcierebbe a 9 le lunghezze di distanza. In caso di arrivo a pari punti conterà la differenza reti, anche se i parigini sono al momento a +27 dai monegaschi.