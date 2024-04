Juve, ti ricordi di lui? Ora segna a raffica e perché può andare a Napoli

Il nome di Georges Mikautadze è tornato a fare eco in Europa e in Ligue 1. L'attaccante di proprietà dell'Ajax, ma in prestito al Metz, ha fatto vedere tutte le sue qualità in questa seconda parte di stagione. In estate è stato ceduto ai lancieri negli ultimi giorni di mercato ad agosto ma in Olanda non ha lasciato un grande ricordo. Per questo la scelta di tornare, seppur fino a giugno, nel club che l'ha lanciato tra i professionisti, e che ha trascinato alla promozione l'anno scorso con 23 reti, si sta rivelando vincente. Un paio di reti prima di salutare e nove dal suo ritorno a gennaio, compreso quello inutile ai fini del risultato nella sconfitta contro il Lille. Un bottino davvero niente male per Mikautadze a conferma di quanto le qualità del ragazzo siano importanti e già finite nel mirino dei grandi club, tra cui quelli attenti della Juventus.