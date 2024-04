Psg campione... in albergo: Monaco ko, Luis Enrique conquista la Ligue 1

LIONE (Francia) - Al Parc Olympique il Lione batte 3-2 il Monaco e consente al Paris Saint Germain di festeggiare da casa il dodicesimo titolo di campione di Francia. Primo tempo dinamico con gli ospiti che passano in vantaggio dopo appena un minuto con Ben Yedder. I padroni di casa restano in gara e, prima dell'intervallo, riescono a ribaltare il risultato in appena quattro minuti con le reti di Lacazette (22') e Benrahma (26') .Nella ripresa i monegaschi provano a rimettere a posto il risultato e ci riescono al 60' ancora con Ben Yedder (doppietta per lui). Incassato il gol del pareggio il Lione si riorganizza e, all'84', Fofana segna il gol che chiude il match sul 3-2 in favore dei padroni di casa.