Monaco in Champions League, colpo salvezza del Le Havre

Il Monaco batte 4-1 il Clermont, consolida il secondo posto e torna in Champions League. Dopo il ko dello scorso weekend contro il Lione, la formazione di Hutter torna al successo nella 32ª giornata della Ligue 1. Decisive le reti di Minamino, Embolo e Ben Yedder, autore di una doppietta. Inutile per gli ospiti il gol del momentaneo pari di Muhammed Cham. Con questa vittoria i monegaschi salgono a 61 punti in classifica mentre il Clermont resta fermo all'ultimo posto a quota 25. Colpo salvezza del Le Havre che piega 3-1 lo Strasburgo grazie alla doppietta di Kechta e alla rete di Andre Ayew. Per gli ospiti il gol della bandiera porta la firma di Guilbert.