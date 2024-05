Donnarumma, al Psg sono tutti pazzi per te: rinnovo vicino

Chiamatelo pure Le Roi Gigio. In Francia sono ormai tutti ai piedi di Donnarumma, che con le sue grandi parate ha conquistato tifosi e opinione pubblica . Tanto da vincere con un plebiscito il premio di miglior portiere della Ligue 1 23/24. Un riconoscimento che l’ex Milan aveva già conquistato 2 anni fa al suo debutto nel torneo transalpino. A testimonianza del super impatto avuto dal portiere italiano sulla marcia trionfale in campionato dei parigini ci sono i numeri: Gigio ha mantenuta inviolata la propria porta in 11 gare sulle 25 giocate, incassando appena 20 reti. E il bello deve ancora venire.

Alla ricerca della doppietta: Ligue 1 e Coppa di Francia

E così dopo la Ligue 1 Donnarumma vuole fare il bis, conquistando pure la Coppa di Francia. Il Paris punta ad alzarla al cielo sabato 25 contro il Lione. Una gara alla quale la squadra di Luis Enrique arriverà coi favori del pronostico. Insomma, la doppietta è decisamente fattibile. Peccato solo per la bruciante eliminazione in Champions League col Dortumund. Una competizione diventata stregata negli ultimi anni per il PSG, che non è mai riuscito a vincerla. Una dolce ossessione che accompagnerà Gigio e la squadra transalpina anche nella prossima stagione quando - nonostante la partenza di Mbappé destinazione Real Madrid (contratto fino al 2029) - scatterà il nuovo assalto alla coppa dalle grandi orecchie.

Sogno Europeo, ricordando Euro2020

Prima però c’è un Europeo da provare a rivincere. Nell’ultima edizione Donnarumma fu assoluto mattatore e trascinatore dell’Italia di Mancini, che arrivò ad arrampicarsi a Wembley sul tetto d’Europa. Quell’indimenticabile 11 luglio 2021 Gigio fu incoronato pure come il miglior giocatore della manifestazione. Nei mesi successivi le polemiche velenose l’hanno accompagnato e perseguitato a causa della scelta di andar via dal Milan a parametro zero per approdare a Parigi. Tante parate ma pure alcuni errori (in Champions col Real Madrid negli ottavi di finale del 2022) che gli sono costati critiche durissime soprattutto dall’Italia. Paradossalmente Gigio è più amato e apprezzato oltralpe, dove ormai ha messo radici. Tanto che sono già partiti i dialoghi per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.

Donnarumma stella di Parigi: rinnovo in arrivo

La società di Al Khelaifi sa quanto vale e intende renderlo un punto fermo della squadra ancora a lungo. Donnarumma sarà, infatti, una delle superstar del Paris a partire da luglio. I vari Neymar, Messi, Ramos e ora Mbappé hanno fatto tutti i bagagli e adesso tocca a lui diventare la stella più luminosa. Gigio in Francia si trova bene e punta a conquistare anche la fascia da capitano. Un ruolo che - nonostante la giovane età (ha compiuto a febbraio 25 anni) - ha già ricoperto sia in Nazionale sia al Milan. Ecco perché il Psg vuole blindarlo col prolungamento almeno fino al 2028, anche se non va escluso un accordo ancor più duraturo (2029). Aspetti ancora da discutere e limare nel summit in agenda prima di Euro 2024 tra il suo agente, Enzo Raiola, e la dirigenza francese. Nella città della Torre Eiffel vogliono tenersi stretti ancora a lungo quello che, a detta di molti, diventerà il numero uno al mondo.