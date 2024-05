Il Psg vince la Coppa di Francia contro il Lione: Mbappé saluta senza gol

Il Paris Saint-Germain rialza la Coppa di Francia. Gli uomini di Luis Enrique conquistano il trofeo nazionale tre anni dopo la finale vinta contro il Monaco - le ultime edizioni sono andate a Nantes e Tolosa - . Allo Stade de France, i parigini superano il Lione - reduce dalla rimonta in campionato che è valsa un posto in Europa - con il risultato di 2-1 e aggiungono in bacheca il 15º titolo. Un addio vincente per Mbappé, che può così congedarsi con il club dove era approdato nell'estate 2017. L'incontro è stato preceduto da scontri tra le tifoserie. Fonti locali riportano di almeno due autobus in fiamme.