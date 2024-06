De Zerbi al Marsiglia: con lui anche un'ex conoscenza della Serie A

Nel domino allenatori - non ancora concluso - durante questa sessione di calciomercato, cade un'altra pedina che per tempo è stata accostata a numerose panchine, soprattutto in Serie A: l'ex Sassuolo De Zerbi, reduce dall'ultima esperienza al Brighton, si legherà al Marsiglia fino al 2027. Da segnalare un'importante presenza all'interno del suo staff, nonché ex conoscenza della Serie A con cui il tecnico ha condiviso più anni al Sassuolo : Giovanni Rossi, direttore sportivo dei neroverdi dal 2013 al 2017 e dal 2018 al 2024 - tra le due esperienze la breve parentesi al Cagliari di Giulini e un passato alla Juve - sarà il nuovo direttore tecnico del club francese almeno fino al 2027 , riallacciando il rapporto lavorativo con De Zerbi.

Una firma imminente: De Zerbi ha scelto il Marsiglia

Il nome del tecnico pugliese è circolato e non poco all'interno del caos degli allenatori: Milan, Chelsea e Bayern Monaco - che hanno accolto rispettivamente Fonseca, Maresca e Kompany - sono solo alcuni dei club che hanno manifestato interesse per De Zerbi, senza però concretizzarlo. La destinazione definitiva del tecnico verrà confermata nei prossimi giorni, con la firma che verrà apposta su un contratto triennale con il club francese. Il Marsiglia dovrà superare soltanto l'ultimo ostacolo di natura economica, con la clausola per liberare il tecnico dal Brighton che ammonta a 6 milioni di euro. L'attuale prezzo, inizialmente fissato a 13 milioni - sulla scia dei 25 pagati dal Chelsea due anni fa per Graham Potter - non convince del tutto i francesi che puntano a limarla ulteriormente affinché De Zerbi possa iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Marsiglia.

Da Longoria a Rossi: uno staff da Serie A!

Roberto De Zerbi non sarà l'unico volto noto della Serie A a guidare il nuovo progetto del club francese: Pablo Longoria, ex osservatore e responsabile dell'area scouting di Atalanta, sassuolo e Juventus tra il 2010 ed il 2015, è il giovane presidente del Marsiglia che ha scelto il tecnico pugliese per dare nuova linfa al club. Ad affiancare De Zerbi, ci sarà anche l'ex Sassuolo Giovanni Rossi, che ha condiviso il triennio 2018/2021 con il tecnico nelle vesti di direttore sportivo. Al Marsiglia ricoprirà la carica di direttore tecnico, per cui avrà il compito di mediare tra staff e presidenza come uomo di fiducia per entrambi gli schieramenti, occupandosi sia della gestione quotidiana del club che della costruzione della rosa.