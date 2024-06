Grosso, l'ex Juve si presenta al Sassuolo: "Ecco che serve per tornare in A"

Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Sassuolo. L'ex campione del Mondo con l'Italia nel 2006, che ha iniziato la carriera da allenatore con la Primavera della Juventus, si è presentato ai suoi nuovi tifosi guardando subito al futuro dopo la retrocessione in Serie B: "Vogliamo riportare il Sassuolo dove merita. Io sono ambizioso come persona e mi piace migliorarmi e migliorare le persone che lavorano con me. Sappiamo le difficoltà che ci aspettano, più di parlare di obiettivi cercheremo di mettere in campo una formazione bella, una squadra solida per essere protagonisti. Il Sassuolo ha valori che mi rispecchiano, è una società che ha mostrato lealtà, coerenza e lungimiranza. La squadra arriva da una delusione ma dopo la delusione se si è bravi a saper mettere le cose al posto giusto ti togli tante soddisfazioni".