Sassuolo in B, Ballardini: "Non siamo stati all'altezza della Serie A"

Sassuolo-Cagliari, le dichiarazioni di Ballardini

Queste le dichiarazioni di Ballardini subito dopo la sconfitta contro il Cagliari: "Siamo molto dispiaciuti, perché pensavamo di fare un altro percorso. Ma qui c’è una società forte, una qualità nelle persone, che oggi è un nuovo punto di partenza. I dirigenti sono capaci e i giocatori anche". Poi ha proseguito: "Ci sono dei momenti in una stagione dove devi avere quell'attenzione e furore in più. Non abbiamo quell'abitudine lì, a lottare, ad aggredire, perché abbiamo altre caratteristiche, anziché fare una corsa avanti forte siamo stati un po' frenati. Ci siamo nascosti anziché volere la palla, perché la situazione è stata difficile e molto pesante. I giocatori sono stati condizionati dal momento, perché per me sono molto capaci. I calciatori del Sassuolo sono tutti molto mortificati perché volevano che finisse in un altro modo visto l'impegno e la serietà che ci hanno messo. Non siamo stati così all’altezza, così bravi come la Serie A impone". Poi ha concluso: "Il Sassuolo senza Berardi non aveva mai vinto, ma non è una scusa perché una squadra forte deve fare a meno del suo giocatore migliore. Siamo tutti responsabili, anche se si sono incastrate tante cose negative".