Rabiot-Marsiglia, l'ex Juve pronto all’esordio? De Zerbi fa chiarezza

"Rabiot sarà tra i convocati, inizierà la partita in panchina" - ha detto Roberto De Zerbi in conferenza stampa in vista del match contro lo Strasburgo . L'ex centrocampista della Juve sarà per la prima volta a disposizione del tecnico, che lo ha già elogiato nei giorni scorsi: " Con la sua qualità possiamo sognare" - ha detto l'allenatore italiano . Il Marsiglia è al primo posto in classifica in Ligue 1 a pari punti con il Psg, che nell'ultima partita ha pareggiato contro il Reims. L'OM ha invece vinto di misura grazie anche al gol di un ex Juve .

"Benatia è il migliore con cui abbia mai lavorato"

De Zerbi ha parlato anche del rosso dato a Cornelius contro il Nizza e degli errori arbitrali contro il Lione: "Non mi piace lamentarmi, lo farò poco. Sinceramente non ho mai visto un'espulsione come quella, ho 45 anni e seguo il calcio da 35, non ho mai visto una cosa simile così come non ho mai visto un'espulsione per doppia ammonizione nel giro di 5 minuti. Non voglio fare polemiche: ci saranno sempre errori arbitrali, ma non credo siano commessi in malafede. Anche io sbaglio, penso che gli allenatori sbaglino ancora più degli arbitri". A tal proposito Benatia nel post partita si è lasciato andare a dure dichiarazioni contro Bastien, l'arbitro del match contro il Lione: "Non mi sorprende quello che è successo. Guardate cosa è accaduto l'anno scorso contro il Nizza. È normale avere paura che sia Bastien ad arbitrarci?". Per queste parole l'ex difensore è stato deferito dal Consiglio Etico Nazionale e sarà giudicato dalla Commissione disciplinare. Intanto ci ha pensato il mister a prenderne le parti: "Medhi è un consulente sportivo di altissimo livello, il migliore con cui ho lavorato. Mi dispiace che si ritrovi al centro delle polemiche. Non ha bisogno che io lo difenda, si è espresso in maniera educata. Non ci vedo niente di male. Se sono qui, è grazie a lui e a Longoria e lo sosterrò sempre; a lui devo il mio arrivo. Queste polemiche nei sui confronti non hanno motivo di esistere".