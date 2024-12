Donnarumma sfregiato, l’ironia impietosa dei colleghi: “Pronto per Gomorra”

Un grande sospiro di sollievo dopo la paura durante Monaco-Psg. Donnarumma è stato colpito al volto da Singo con i tacchetti e questo gli ha provocato un "trauma facciale con ferite multiple" oltre a una decina di punti di sutura. Non è stata una bella serata per il portiere ma per fortuna il colpo ricevuto non ha colpito l'occhio, soltanto sfiorato dal piede dell'ex Torino. Il giocatore ivoriano si è scusato con Gigio al termine dell'incontro e sui social. "Tutto bene" ha scritto l'estremo difensore su Instagram, postando la foto sul divano di casa con il suo cane e mostrando i segni del colpo ricevuto. Un'immagine che ha provocato tantissimi commenti scherzosi da parte di compagni, amici ed ex compagni.

Donnarumma, Balotelli e i commenti degli ex compagni "Ca**o non poteva prenderti il naso?" ha commentato simpaticamente e ridendo l'ex compagno al Milan, Mario Balotelli. Ma non è stato l'unico perché anche Castillejo gli h scritto: "Ora si che sei belloooo", mentre Calabria gli ha risposto con un "quasi" riferito al tutto bene di Donnarumma. Ma non è finita qui perché anche alcuni dei compagni hanno voluto rispondere simpaticamente, anche per stemperare un po' la tensione di quegli attimi spaventosi.

Lo stesso Fabian Ruiz, infatti, gli ha risposto: "Adesso sei più bello fratm". Hakimi e Skriniar sono stati più tranquilli: "Guerriero" ha commentato il marocchino e "Grande Frate" invece lo slovacco. A scombinare i commenti ci ha pensato Marco Borriello perché con quel volto segnato gli ha detto: "Sei pronto per Gomorra 6″ e subito incalzato dai protagonisti della stesse Serie Tv. "Ora sei anche tu un Savastano" gli ha scritto Salvatore Esposito. Insomma, un po' di sorrisi e commenti divertenti per alzare il morale a Donnarumma dopo il grande spavento. Il portiere azzurro ora dovrà stare fermo per qualche giorno prima di riprendere l'attività e tornare a difendere i pali del Psg.

