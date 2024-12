Donnarumma, l’incontro con Singo dopo Monaco-Psg e il post social dell’ex Toro

"Trauma facciale con ferite multiple". È questa la diagnosi della ferita di Gianluigi Donnarumma, di cui restano da accertare i tempi di recupero, che escludono comunque la possibilità di tornare tra i pali entro la fine dell'anno. Il portiere campione d'Europa nel 2021 si sottoporrà infatti ad ulteriori accertamenti "per valutare l'entità del colpo e le lesioni facciali visibili. Dovrà rimanere inattivo per diversi giorni". Il calendario degli uomini di Luis Enrique , prevede la sfida di Coppa di Francia contro il Lens in trasferta, prevista per il 22 dicembre. Il prossimo impegno in agenda rimanda invece al 2025, con la sfida di Supercoppa proprio contro il Monaco di Singo, in programma il 5 gennaio al Parco dei Principi. Quanto alla formazione di Hutter , il ko interno contro i parigini aumenta a dieci punti il distacco dalla vetta, favorendo inoltre il Marsiglia di De Zerbi nella corsa al secondo posto . Rabiot e compagni torneranno in campo nel 2025, per la sfida interna contro il Le Havre.

Donnarumma: il messaggio social

Nella giornata di giovedì 29 dicembre, è arrivato anche il messaggio dello stesso Donnarruma, che rivolgendosi ai propri sostenitori sui social ha scritto: “Thank you for all of the support and well whishes. It means a lot” (trad., “Grazie per tutto il supporto e gli auguri di pronta guarigione. Significa molto per me”). Il portiere del Psg ha inoltre accompagnato i ringraziamenti con una foto che lo ritrae sul divano in compagnia del proprio cane, accompagnata da un secondo messaggio in italiano: “Tutto bene”.