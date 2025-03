Il Psg piega il Marsiglia di Rabiot: Ligue 1 ipotecata, testa alla Champions

È il Paris Saint-Germain ad aggiudicarsi Le Classique, superando il Marsiglia al Parco dei Principi con il finale di 3-1. Padroni di casa a segno con Dembelé (17), Nuno Mendes (42') e Lirola (72'): di Gouri invece la rete degli ospiti (51'). Gli uomini di Luis Enrique ipotecano dunque il titolo grazie al vantaggio di 19 punti - e 0 sconfitte dopo 26 giornate - sulla formazione di De Zerbi, che rimedia la 3ª sconfitta nelle ultime 5 gare di Ligue 1. La prossima giornata, Kvaratskhelia e compagni - già reduci dal successo ad Anfield che è valsa la qualificazione ai quarti di Champions League - affronteranno il St-Etienne in trasferta. Il Marsiglia sarà invece ospite del Reims.

Ligue 1, 26ª giornata: le altre partite

Successi anche per Lione, che supera in casa il Le Havre con il finale di 4-2 e St-Etienne, uscito vincitore dalla trasferta di Montpellier per 2-0. Bene anche lo Strasburgo: 2-1 sul Tolosa. Infine, termina con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Brest e Reims.