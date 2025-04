Kvaratskhelia sogna la Champions: "Psg fa paura". Sull'addio al Napoli...

PARIGI (Francia) - Dal Napoli al Psg, dall'inseguire la qualificazione in Champions se non lo Scudetto, a vincere la Ligue 1 e a essere in corsa per il grande sogno. Da Napoli a Parigi, da Antonio Conte a Luis Enrique. Da un momento all'altro Khvicha Kvaratskhelia si è ritrovato in un altro mondo. A gennaio il Psg lo ha portato sotto la torre Eiffel strappandolo al Vesuvio e lui ha subito dato un contributo importante in campionato e in Champions League dove domani giocherà la semifinale di andata sul campo dell'Arsenal. In un'intervista rilasciata a Uefa.com torna sul suo trasferimento e spiega: "La parte più difficile è che, quando ti trasferisci a gennaio, arrivi in squadra a metà stagione. È tutto difficile e c'è poco tempo per ambientarsi".