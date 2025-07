Incubo Lione, ora è ufficiale: servono 200 milioni per non retrocedere entro una settimana!

Retrocesso in Ligue 2 con provvedimento amministrativo della Dncg (Direzione nazionale di controllo e gestione) per un debito finanziario da 505.1 milioni di euro, il Lione - che ha poi proceduto a presentare ricorso - vede ora sempre meno speranze di restare nella massima Serie del calcio francese. La società, la cui retrocessione era stata decisa il 15 novembre 2024 e resa effettiva il 25 giugno scorso in seguito al riesame del fascicolo da parte dell'organo di controllo, necessità di 200 milioni di cui la metà da iscrivere a bilancio entro il 10 luglio. Stando a quanto riportato da L'Equipe, servirà inoltre una fideiussione di ulteriori 100 milioni a garanzia della copertura delle spese previste nella prossima stagione.

Il piano del Lione: tagli al persone e cessioni strategiche

Partito il conto alla rovescia, il Lione, la cui presidenza è stata affidata a Michele Kang con Michael Gerlinger assegnato alla direzione generale, ha già provveduto ad attuare un piano di riduzione dei costi che ha previsto tagli al personale e cessione dei calciatori. Cessioni che mirano ad intervenire sul monte ingaggi per una riduzione di circa 30 milioni di euro raggiungibili con le partenze e i possibili trasferimenti di giocatori come Lacazette, Tagliafico, Lopes, Caqueret, Cherki e Mikautadze (il profilo del georgiano è gradito in Serie A). Cifre che non soddisfano però la Dncg. Il club ha infatti come obiettivo la soglia dei 75 milioni di massa salariale complessiva, considerati i 19.5 milioni di obblighi di riscatto di tre giocatori arrivati in prestito che pendono ancora sulle finanze dell'OL. Insomma, il tempo stringe e mentre l'ex presidente John Textor ha fatto ricorso sostenendo l'inizione di 83 milioni da parte della holding proprietaria Eagle Football Holdings, il Lione rischia fortemente di sparire dalla calendario della Ligue 1.