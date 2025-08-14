Pogba, si avvicina il rientro: quando può tornare. E Hutter avvisa: "Ma dobbiamo stare attenti"

Un nuovo piccolo passo verso la migliore condizione. Come riportano i media francesi, per la prima volta, Paul Pogba si è affacciato in gruppo durante un allenamento del Monaco, la squadra che ha puntato su di lui dopo la squalifica per il caso doping. Il campione del mondo 2018 ha svolto solamente il riscaldamento con i suoi compagni e si è poi limitato a svolgere un allenamento individuale.