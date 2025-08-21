Luis Enrique e il calciomercato: “Pronti a qualsiasi situazione”. Su Chevalier e Donnarumma...

Donnarumma, l'attesa sul mercato

Per l'ex Milan sono giorni di attesa, la frattura con il club parigino è insanabile e si attendono aggiornamenti da un mercato che, per ora, non decolla. La meta più quotata per Gigio sarebbe il Manchester City ma i Citizens, per arrivare al portiere della Nazionale, dovrebbero liberare il loro di portiere ovvero Ederson dove la sitazione è in stallo. Il brasiliano è un obiettivo del Galatasaray ma il club inglese non avrebbe intenzione di cederlo a meno di 20 milioni di euro. Nel frattempo, in vista della seconda giornata della Ligue 1 - che vedrà il Psg impegnato domani sera al Parco dei Principi contro l'Angers - ha parlato in conferenza stampa il tecnico del club parigino, Luis Enrique, affrontando inevitabilmente quello che è il tema relativo alla situazione in cui si ritrova attualmente coinvolto il capitano della Nazionale, sempre più lontano da quella Parigi in cui è stato assoluto protagonista nelle ultime stagioni.

Le parole di Luis Enrique sul nuovo acquisto tra i pali

"L'acquisto di Chevalier al posto di Donnarumma? Sono sempre decisioni difficili da prendere. Non ho problemi a prenderle, ma non spiegherò nulla sui giocatori che sono al Psg. Non mi interessa. Posso capire le critiche alla nostra decisione e alla mia. Ma siamo tranquilli. Sappiamo dove vogliamo andare e questa è la cosa più importante per me." Lo ha detto il tecnico del Psg, Luis Enrique a proposito della decisione di acquistare l'ex estremo difensore del Lille e di lasciare Donnarumma fuori dai convocati per la Supercoppa Europea. Alla vigilia del match di Ligue 1 contro l'Angers, il tecnico non esclude altri colpi di mercato: "Il nostro obbligo è quello di rimanere attenti fino alla chiusura. Siamo soddisfatti dei rinforzi, ma restiamo concentrati su qualsiasi situazione", ha aggiunto.