Tra Donnarumma e Luis Enrique volano gli stracci: "Qualcuno ha deciso di farmi fuori dal Psg"

PARIGI (Francia) - " Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo , nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Se è fuori dalla squadra? Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile . Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita". Così Luis Enrique , tecnico del Psg, dai microfoni di Sky Sport, spiega la decisione di mettere fuori squadra 'Gigio' Donnarumma , nonostante quanto di buono abbia fatto questo giocatore nella scorsa stagione.

"Gioca Chevalier? C'è anche Safonov"

"Ma domani giocherà Chevalier? Vediamo, c'è anche Safonov. Sono opzioni su cui lavoriamo con uno sguardo verso il futuro", afferma ancora Luis Enrique, a proposito di chi giocherà domani tra i pali del Psg. "È evidente che tutti siamo responsabili per poter raggiungere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione - continua il tecnico -. I giocatori hanno dovuto fare diversi sacrifici, lo scorso anno nessuno credeva in noi, mentre quest'anno rappresenta una sfida molto grande per dimostrare che possiamo ancora vincere". Sulla sfida per la Supercoppa Europea di domani contro il Tottenham, l'ex tecnico della Roma dice che "è difficile prepararsi a una partita del genere, perché abbiamo dato priorità al riposo. I giocatori sono arrivati molto bene dopo le vacanze, ma adesso bisogna pensare a competere per un titolo".

Il post di Donnarumma

"Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato. Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi", è invece il post di Gianluigi Donnarumma, pubblicato sul proprio account Instagram, con cui chiarisce la propria posizione con tifosi e follower.