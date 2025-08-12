Bufera Donnarumma, rottura totale col Psg: “Costretto ad andare via”. Cosa si nasconde dietro il caos

PARIGI - Tra Gigio Donnaruma e il Psg è rottura totale. Un vero e proprio caso quello scoppiato in casa dei campioni d'Europa con il portiere azzurro messo ai margini nonostante la sua importanza nella passata stagione che ha portato i parigini alla conquista della prima storica Champions League . Incredibile quanto stia accadendo sotto la Torre Eiffel , anche i quotidiani francesi lo sottolineano con L'Équipe che scrive: "Donnarumma, punto di rottura. Il Paris sta costringendo uno degli eroi del trionfo in Champions League ad andarsene".

Caso Donnarumma

Ma come si è arrivati al capolinea tra giocatore e club? Il rinnovo del contratto la causa principale. Con il rapporto in scadenza a giugno 2026, la trattativa per il prolungamento è arenata da mesi e i francesi avevano posto come deadline la fine di luglio. L'entourage di Gigio ha sempre fatto richieste abbastanza alte, in controtendenza con la nuova politica stipendi del Psg, ed inoltre Luis Enrique e Campos non lo ritengono fondamentale visto che non lo hanno scelto loro. Ad inasprire la situazione l'arrivo di Chevalier per 40 milioni più bonus dal Lille, la clamorosa esclusione di Donnarumma dalla lista dei convocati per la finale di Supercoppa Uefa ad Udine contro il Tottenham e la comunicazione di aver perso la titolarità in favore del collega neo arrivato.

Mercato e futuro

Con soli 11 mesi di contrato rimasti, il Psg è disposto a farlo partire in questa sessione di mercato per 20-30 milioni, ma al momento non ci sarebbero trattative concrete: piace al City a cui ha però fatto richieste spropositate, il Chelsea non è interessato, rimane la pista United, pur essendo non semplice da percorrere. Ieri Donnarumma non si è allenato, è andato al centro sportivo alle 11 per poi uscire alle 12. Umore pessimo per il giocatore, che si sente vittima di un'ingiustizia da parte del club che non staa mostrando riconoscenza per quanto fatto. Una situazione particolare che Donnarumma ha già vissuto, con condizioni diverse, nell'estate del suo addio al Milan. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore un comunicato di spiegazione della posizione di Gigio e del suo entourage sulla vicenda.