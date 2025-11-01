Pogba, incubo infinito: nuovo infortunio per l'ex Juve, slitta il ritorno in campo

Nuovi problemi fisici per Paul Pogba, che deve rimandare ancora il ritorno in campo dopo la squalifica per doping. Il centrocampista francese del Monaco ha rimediato un nuovo infortunio alla caviglia che lo costringe a rimanere fuori. L’ex Juventus sperava di essere convocato per la partita di Ligue 1 tra la sua squadra e il Paris FC in programma nel weekend ma non è disponibile e dovrà aspettare ancora per il tanto agognato ritorno sul terreno di gioco. L’ultima partita ufficiale di Pogba risale addirittura al 3 settembre 2023, al successo della Juve per 2-0 a Empoli con le reti di Danilo e Chiesa.
Le parole di Pocognoli
E pensare che proprio qualche giorno fa il tecnico Sebastien Pocognoli aveva dichiarato: “Pogba è più vicino di Zakaria al ritorno. Avevo detto che questa settimana sarebbe servita a rispondere a certe domande sul suo conto. Le cose stanno andando bene e mi aspetto che a breve termine possa tornare in gruppo”. Il nuovo problema fisico del centrocampista, però, cambia tutto. “Andrà giudicato per il giocatore che è oggi. Ogni calciatore si evolve, bisognerà giudicarlo per ciò che è adesso, con il suo bagaglio e la sua età. Ha ancora la tecnica che conosciamo, e il ritmo delle partite darà delle indicazioni. Il suo bagaglio è diverso rispetto a dieci anni fa. Sta a me stimolare le sue qualità e il potenziale che ha oggi. E spero di trarne il massimo” aveva spiegato il tecnico del Monaco.