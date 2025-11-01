Pogba, incubo infinito: nuovo infortunio per l'ex Juve, slitta il ritorno in campo

Le parole di Pocognoli

E pensare che proprio qualche giorno fa il tecnico Sebastien Pocognoli aveva dichiarato: “Pogba è più vicino di Zakaria al ritorno. Avevo detto che questa settimana sarebbe servita a rispondere a certe domande sul suo conto. Le cose stanno andando bene e mi aspetto che a breve termine possa tornare in gruppo”. Il nuovo problema fisico del centrocampista, però, cambia tutto. “Andrà giudicato per il giocatore che è oggi. Ogni calciatore si evolve, bisognerà giudicarlo per ciò che è adesso, con il suo bagaglio e la sua età. Ha ancora la tecnica che conosciamo, e il ritmo delle partite darà delle indicazioni. Il suo bagaglio è diverso rispetto a dieci anni fa. Sta a me stimolare le sue qualità e il potenziale che ha oggi. E spero di trarne il massimo” aveva spiegato il tecnico del Monaco.