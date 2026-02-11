De Zerbi-Marsiglia, è finita! Risoluzione consensuale, è ufficiale: "Difficile decisione collettiva"

MARSIGLIA (FRANCIA) - È finita fra l'Olympique Marsiglia e l'allenatore Roberto De Zerbi. A dare l'ufficialità è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo - si legge -. A seguito di una consultazione che ha riunito tutte le parti interessate della direzione del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - è stato deciso di optare per un cambiamento alla guida della prima squadra".