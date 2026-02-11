Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Zerbi-Marsiglia, è finita! Risoluzione consensuale, è ufficiale: "Difficile decisione collettiva"

Il tecnico italiano paga a caro prezzo l'eliminazione nella fase campionato della Champions League e il ko per 5-0 al Parco dei Principi contro il Psg
2 min

MARSIGLIA (FRANCIA) - È finita fra l'Olympique Marsiglia e l'allenatore Roberto De Zerbi. A dare l'ufficialità è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo - si legge -. A seguito di una consultazione che ha riunito tutte le parti interessate della direzione del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - è stato deciso di optare per un cambiamento alla guida della prima squadra".

Il Marsiglia saluta De Zerbi: la nota ufficiale

"Una decisione collettiva, difficile, presa dopo un'approfondita riflessione nell'interesse del club per rispondere alle sfide sportive di questa fine di stagione - prosegue il club -. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua serietà, che hanno portato alla conquista del 2° posto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera".

De Zerbi e i numeri con il Marsiglia

Il tecnico italiano paga a caro prezzo l'eliminazione dalla fase campionato della Champions League e la brutta sconfitta rimediata domenica con il Psg: 5-0 al Parco dei Principi. Il Marsiglia è attualmente quarto in Ligue 1, con 39 punti conquistati dopo 21 partite. Sbarcato in Francia nell'estate del 2024, l'allenatore bresciano ha totalizzato 39 vittorie, 8 pareggi e 22 sconfitte in 69 gare per una media punti per partita di 1,81. Gli ultimi risultati hanno però convinto le parti a prendere una decisione forte ufficializzando la separazione consensuale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS