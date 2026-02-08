Manita Psg: il Marsiglia di De Zerbi travolto a Parigi. Atletico ko in casa. Ok Real e Bayern

Il Marsiglia non concede il bis. Dopo il successo dell'andata contro il Psg, gli uomini di De Zerbi crollano al Parco dei Principi con il finale di 5-0: reti di Dembelé (12'), Medina (aut., 37'), Kvaratskhelia (66') e Lee Kang-in (74'). Un risultato valido per la 21ª giornata di Ligue 1 e che consente ai campioni di Francia di mettere in serie la 7ª vittoria consecutiva, nonché di consolidare il comando della classifica con 51 punti e un vantaggio di 2 lunghezze dal Lens, che sabato 7 ha sconfitto il Rennes per 3-1. I focesi restano invece a quota 39 punti che valgono il 4º posto alle spalle del Lione, a sua volta uscito vincitore dalla trasferta di Nantes. Fra gli altri risultati di giornata, lo Strasburgo cade in casa del Le Havre per 2-1, mentre l'Angers batte di misura il Tolosa in casa. Terminano invece con un pareggio a reti inviolate le sfide Nizza-Monaco e Auxerre-Paris Fc.

L'Atletico cade in casa. Ok Real. Manita Bayern

Settima vittoria consecutiva anche per il Real Madrid, uscito vincitore dal Mestalla grazie alla rete di Carreras (65') - che proprio contro il Valencia nel novembre scorso aveva messo a segno la sua prima rete stagionale - e al sigillo di Mbappé (91'). I Blancos tornano così a 1 punto dal Barcellona capolista. Cade in casa l'Atletico Madrid di Lookman - alla sua seconda da titolare - che alla 23ª giornata di Liga si arrende per 1-0 al Betis Siviglia: decide l'incontro Antony (28'). Termina 1-1 invece lo scontro diretto tra Siviglia e Girona, con la formazione di Almeyda che evita il ko al 92' con Salas. Vincono Atletico Bilbao e Getafe, che superano rispettivamente Levante, 4-2 in casa e Alaves, 2-0 in trasferta. Passando in Bundesliga, il Bayern Monaco torna a vincere travolgendo l'Hoffenheim - 3º in classifica e già reduce da 5 vittorie consecutive - con il finale di 5-1. Successo esterno del Lipsia, che nell'altro match di Bundes batte il Colonia per 2-1.