Il solito Greenwood trascina il Marsiglia al successo a Tolosa. Colpo salvezza dell'Angers

A distanza di soli tre giorni dall'eliminazione ai quarti di finale di Coppa di Francia ai rigori, il Marsiglia si prende la rivincita sul Tolosa conquistando tre punti importantissimi in ottica Champions League. Nel 25° turno di Ligue 1 la formazione di Beye centra il bottino pieno in trasferta grazie alla rete al 18' del solito Mason Greenwood.
Greenwood capocannoniere della Ligue 1
L'ex Manchester United sale a quota 15 gol in campionato portandosi da solo in vetta alla classifica marcatori e staccando la punta argentina dello Strasburgo Joaquín Panichelli, entrato solo al 64' nello 0-0 in casa dell'Auxerre. Lo Strasburgo si porta a 36 punti in classifica allungando a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, mentre l'Auxerre - terzultimo con 19 punti - rischia di essere scavalcato dal Metz, domani impegnato sul campo del Lens. Colpo salvezza, invece, dell'Angers che sbanca il campo del Nantes portandosi a 32 punti in classifica e inguagliando gli avversari, penultimi a quota 17. A decidere il match un gol messo a segno da Sbai al minuto 52.