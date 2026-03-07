Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il solito Greenwood trascina il Marsiglia al successo a Tolosa. Colpo salvezza dell'Angers

L'ex Manchester United, capocannoniere della Ligue 1, regala ai suoi tre punti fondamentali in ottica Champions. Auxerre e Strasburgo si dividono la posta in palio: 0-0
1 min
Il solito Greenwood trascina il Marsiglia al successo a Tolosa. Colpo salvezza dell'Angers © EPA

A distanza di soli tre giorni dall'eliminazione ai quarti di finale di Coppa di Francia ai rigori, il Marsiglia si prende la rivincita sul Tolosa conquistando tre punti importantissimi in ottica Champions League. Nel 25° turno di Ligue 1 la formazione di Beye centra il bottino pieno in trasferta grazie alla rete al 18' del solito Mason Greenwood

Greenwood capocannoniere della Ligue 1

L'ex Manchester United sale a quota 15 gol in campionato portandosi da solo in vetta alla classifica marcatori e staccando la punta argentina dello Strasburgo Joaquín Panichelli, entrato solo al 64' nello 0-0 in casa dell'Auxerre. Lo Strasburgo si porta a 36 punti in classifica allungando a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, mentre l'Auxerre - terzultimo con 19 punti - rischia di essere scavalcato dal Metz, domani impegnato sul campo del Lens. Colpo salvezza, invece, dell'Angers che sbanca il campo del Nantes portandosi a 32 punti in classifica e inguagliando gli avversari, penultimi a quota 17. A decidere il match un gol messo a segno da Sbai al minuto 52.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS