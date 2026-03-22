Coppola assist, Immobile gol: colpo salvezza del Paris FC. Giroud firma la rimonta sul Marsiglia

Sorride il Paris FC che supera per 3-2 il Le Havre e piazza un importante colpo salvezza nel 27° turno di Ligue 1. Partita che si sblocca nel segno dell'Italia: assist di Coppola, convocato da Gattuso per i playoff Mondiale, e gol di Ciro Immobile. Gory e l'autogol di Seko, con in mezzo un rosso a Motondo, completano l'opera contro gli avversari ai quali non bastano i guizzi di Ndiaye e Kyeremeh. In zona salvezza beffato il Nantes che cade allo scadere per 3-2 con lo Strasburgo, decisiva la doppietta di un altro bomber, il capocannoniere della Ligue 1 Panichelli
Giroud firma la rimonta
Dopo tre vittorie di fila frena il Marsiglia in casa contro il Lille, che invece prosegue la sua striscia positiva. A decidere la sfide i gol nel secondo tempo di Meunier e l'ex Milan Giroud, dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo con Nwaneri. Importante successo per 2-1 del Monaco sul campo del Lione. A decidere il match le reti di Akliouche e Balogun (su rigore), entrambe arrivate dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Sulc. Nel finale per il Lione anche un rosso ai danni di Tagliafico. Due sconfitte per OM e OL che riaccendono i discorsi per la lotta Champions. Pari a reti bianche, invece, tra Rennes e Metz.