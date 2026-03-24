Psg, scoppia la polemica in Ligue 1. Durissimo comunicato del Lens: "Non ci pieghiamo ai potenti"

Scoppia la polemica in Ligue 1 . Il campionato è conteso tra Psg e Lens , rispettivamente primo a 60 punti (con una gara in meno) e secondo a 59. I parigini di Luis Enrique sono però anche impegnati in Champions League ( ai quarti sfideranno il Liverpool ), ed è per questo che hanno avanzato la richiesta di rinviare il match di campionato proprio contro il Lens , che è in programma l'11 aprile, tra la gara d'andata e quella di ritorno contro il Reds. Non è la prima volta che in Francia viene attuata una scelta del genere, per consentire al club impegnato in Europa di preparare al meglio la sfida di Champions. Ma stavolta, vista anche l'importanza del match, il Lens ha risposto con un imperioso 'no', con tanto di comunicato polemico.

Francia, Lens: duro comunicato contro il Psg

Questa la nota del club: "Il 6 marzo è stato definito il programma della partita tra Racing Club de Lens e Paris Saint-Germain, formalizzando un quadro che tutti sono stati poi invitati a rispettare. In uno spirito di responsabilità e moderazione, il Racing Club de Lens ha informato il Paris Saint-Germain, fin dall'inizio, della sua intenzione di non modificare la data. Fedele al suo impegno per la stabilità sportiva, il club ha inoltre scelto di astenersi da qualsiasi comunicazione pubblica in merito. Tuttavia, il recente aumento di discorsi, interventi e vari suggerimenti ci porta oggi a uscire da questa riservatezza. Ci sembra che si stia diffondendo un sentimento preoccupante: quello di un campionato francese che viene gradualmente relegato al ruolo di mera variabile da adattare alle esigenze europee di determinate parti".

"Il 10° bilancio di Ligue 1 dovrebbe adattarsi ai potenti"

La nota prosegue: "Si tratta di una concezione peculiare di correttezza sportiva, difficile da riscontrare in altre importanti competizioni continentali. Cambiare la data di questa partita oggi significherebbe che il Racing Club de Lens rimarrebbe senza competizioni per 15 giorni e poi dovrebbe giocare partite ogni tre giorni: un ritmo che non corrisponde a quello stabilito all'inizio del campionato, né alle possibilità di un club che potrebbe assorbire questo tipo di nuovo vincolo senza conseguenze. Ne consegue che il decimo bilancio del campionato dovrebbe adattarsi alle richieste dei più potenti, in nome di interessi che, ovviamente, ora trascendono il quadro nazionale, già alleggerito nelle ultime stagioni (da 1 a 18 squadre, abolizione della Coppa di Lega)".

Infine: "Al di là di questo caso specifico, la questione sollevata è più fondamentale: quella del rispetto dovuto alla competizione stessa. È infatti lecito interrogarsi su questo aspetto quando, sul suo territorio, il campionato a volte sembra essere relegato in secondo piano rispetto ad altre ambizioni, per quanto legittime. Il Racing Club de Lens rimane fedele al principio di correttezza, chiarezza delle regole e rispetto per tutte le parti interessate. Principi semplici per un calcio francese equo e rispettato".