Diretta Champions: Bayern-Atalanta, Liverpool-Galatasaray e Tottenham-Atletico in tempo reale

E' ancora tempo di Champions League! Dopo le prime quattro gare di ieri che hanno sancito il passaggio del turno a Real Madrid, Psg, Arsenal e Sporting Lisbona, stasera si decideranno le sorti delle altre otto squadre impegnate nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Sarà una missione impossibile per l'Atalanta, sconfitta in casa per 6-1 dal Bayern Monaco, e per il Tottenham di Igor Tudor, che all'andata ha subito la manita dall'Atletico Madrid. C'è aria di rimonta all'Anfield Road dove il Liverpool partirà sotto di un gol subito in casa del Galatasaray mentre Barcellona e Newcastle si giocano il tutto per tutto in Spagna dopo l'1-1 di una settimana fa.