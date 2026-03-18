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Diretta Champions: Bayern-Atalanta, Liverpool-Galatasaray e Tottenham-Atletico in tempo reale

Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea: mission impossible per Spurs e Dea mentre i Reds di Arne Slot cercano la rimonta
2 min
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Champions League - 18.03.2026
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E' ancora tempo di Champions League! Dopo le prime quattro gare di ieri che hanno sancito il passaggio del turno a Real Madrid, Psg, Arsenal e Sporting Lisbona, stasera si decideranno le sorti delle altre otto squadre impegnate nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Sarà una missione impossibile per l'Atalanta, sconfitta in casa per 6-1 dal Bayern Monaco, e per il Tottenham di Igor Tudor, che all'andata ha subito la manita dall'Atletico Madrid. C'è aria di rimonta all'Anfield Road dove il Liverpool partirà sotto di un gol subito in casa del Galatasaray mentre Barcellona e Newcastle si giocano il tutto per tutto in Spagna dopo l'1-1 di una settimana fa.

19:50

Tudor dà la carica per la rimonta Tottenham

Il tecnico degli Spurs si prepara per il ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico: “Giocare per passare il turno. Tutto ancora aperto" LEGGI TUTTO

19:38

BARCELLONA IN VANTAGGIO! 3-2 SUL NEWCASTLE

Blaugrana avanti per la terza volta in questo primo tempo: decide Lamine Yamal su calcio di rigore al settimo minuto di recupero. L'arbitro ha assegnato il tiro dagli undici metri dopo l'intervento del Var che è intervenuto per un fallo subito da Raphinha

19:30

Show al Camp Nou: 2-2 tra Barça e Newcastle

Perfetta parità nella prima frazione di gioco al Camp Nou dove Elanga ha risposto con una doppietta (15' e 28') ai due vantaggi blaugrana firmati prima da Raphinha (6') e Bernal (18'). Al minuto 22, infortunio per Eric Garcia sostituito da Araujo

Allianz Arena (Monaco di Baviera)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

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