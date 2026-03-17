Diretta Champions: City-Real, Chelsea-Psg e Arsenal-Bayer in tempo reale, i primi verdetti

Torna in campo la Champions League. Dopo la gara d'andata disputatasi la scorsa settimana, è adesso il turno del ritorno degli ottavi di finale, con in ballo una qualificazione fondamentale per tutte le compagini. Ancora tutto da scrivere il finale tra Arsenal e Bayer Leverkusen, che all'andata alla BayArena si sono divisi la posta in palio con il risultato di 1-1: di Andrich ed Havertz le due reti della gara. Risultati pesanti invece quelli che coinvolgono Chelsea e Psg da una parte e Manchester City e Real Madrid dall'altra. Un super Kvaratskhelia ha travolto al Parco dei Principi il Chelsea di Rosenior con una doppietta che ha consentito ai parigini di portarsi sul risultato di 5-2 in casa, mentre il Real Madrid di Arbeloa si è imposto sul City di Guardiola al Bernabeu con una tripletta pesantissima di Federico Valverde. Il calcio, come al solito, può rivelarsi imprevedibile, motivo per cui gli esiti finali sono tutt'altro che scontati. In palio l'accesso ai quarti di finale. Buona diretta a tutti!
20:53
Sporting-Bodo Glimt: rimonta completata
I padroni di casa hanno trovato la quarta rete della gara con Araujo. I biancoverdi sono adesso ad un passo dall'accesso ai quarti di finale, con il gol dell'attaccante urugaiano arrivato a pochissimi istanti dall'inizio dei tempi supplementari.
20:45
Manchester City: le statistiche del club di Guardiola
Ecco i dati relativi ai Citizens in Champions League:
20:42
Champions League: a Lisbona si va ai tempi supplementari
Sporting Lisbona e Bodo Glimt si deciderà ai tempi supplementari o, eventualmente, ai calci di rigori. La squadra di casa ha rimontato lo svantaggio accumulato nella gara d'andata - 3-0 per i norvegesi -, portando l'incontro oltre i novanta minuti.
20:33
Sporting Lisbona-Bodo Glimt: il risultato
Allo Stadio José Alvalade i padroni di casa hanno rimesso il risultato in parità: al 90' il risultato è di 3-0, con le reti di Inacio, Goncalves e Suarez che hanno permesso allo Sporting Lisbona di riportare in equilibrio il risultato totale. All'andata è stato il Bodo Glimt ad imporsi con lo stesso risultato sul club portoghese in Norvegia.
20:28
City-Real: le statistiche
Ecco gli Opta Facts che vedono protagoniste le due compagini in campo all'Etihad Stadium:
20:16
Arsenal-Bayer Leverkusen: le formazioni ufficiali
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Terrier, Maza; Kofane. All. Hjulmand.
20:12
Chelsea-Psg: le formazioni ufficiali
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Hato, Sarr, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Dembelé, Barcola, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.
20:09
Manchester City-Real Madrid: le formazioni ufficiali
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ruben Dias, Ait Nouri; Rodri; Cherki, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland. All. Guardiola.
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Guler; Brahim Diaz, Vinicius Junior. All. Arbeloa
20:04
Chelsea-Psg: Blues chiamati all'impresa
A Stamford Bridge gli uomini di Rosenior partono da un passivo di tre reti contro il Psg. Il Chelsea è chiamato ad un'impresa davvero ardua e i quarti di finale sembrano davvero molto lontani, ma il calcio è imprevedibile...
19:50
Arsenal-Bayer Leverkusen: Gunners a caccia dei quarti
Il gol nel finale dell'ex di turno - Kai Havertz - ha permesso alla squadra di Arteta di evitare la sconfitta negli ultimi istanti di gara alla BayArena. All'Emirates i padroni di casa vogliono conquistare il passaggio del turno, ma il Bayer darà sicuramente filo da torcere.
19:34
Manchester City-Real Madrid: i Blancos in vantaggio
La squadra di Arbeloa arriva alla gara di ritorno all'Etihad Stadium in vantaggio di tre reti, tutte siglate da Valverde nella gara d'andata. Gli uomini di Guardiola sono chiamati a reagire!