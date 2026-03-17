Diretta Champions: City-Real, Chelsea-Psg e Arsenal-Bayer in tempo reale, i primi verdetti

Torna in campo la Champions League. Dopo la gara d'andata disputatasi la scorsa settimana, è adesso il turno del ritorno degli ottavi di finale, con in ballo una qualificazione fondamentale per tutte le compagini. Ancora tutto da scrivere il finale tra Arsenal e Bayer Leverkusen, che all'andata alla BayArena si sono divisi la posta in palio con il risultato di 1-1: di Andrich ed Havertz le due reti della gara. Risultati pesanti invece quelli che coinvolgono Chelsea e Psg da una parte e Manchester City e Real Madrid dall'altra. Un super Kvaratskhelia ha travolto al Parco dei Principi il Chelsea di Rosenior con una doppietta che ha consentito ai parigini di portarsi sul risultato di 5-2 in casa, mentre il Real Madrid di Arbeloa si è imposto sul City di Guardiola al Bernabeu con una tripletta pesantissima di Federico Valverde. Il calcio, come al solito, può rivelarsi imprevedibile, motivo per cui gli esiti finali sono tutt'altro che scontati. In palio l'accesso ai quarti di finale. Buona diretta a tutti!