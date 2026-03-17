Bodo asfaltato, dopo l'Inter finisce la favoletta: i ragazzi del 5-0 a Lisbona, Sporting spietato

Lo Sporting vola ai quarti di finale di Champions League . Fuori il Bodo/Glimt, che aveva eliminato ai playoff l’Inter vincendo entrambe le partite contro i nerazzurri. La formazione portoghese, al contrario della squadra di Chivu , dopo la sconfitta per 3-0 nell’andata in Norvegia, è riuscita a ribaltare il risultato nella gara di ritorno a Lisbona con una rimonta clamorosa: 3-0 nei tempi regolamenti e altre due reti nei supplementari per il definitivo 5-0, che regala l’accesso ai quarti di finale. Per la prima volta lo Sporting giocherà i quarti di Champions League ed incontrerà la vincente tra Arsenal e Bayer Leverkusen .

La partita

Allo stadio José Alvalade, lo Sporting ha sbloccato il risultato al 34’ minuto di gioco del primo tempo con la rete di Inacio su assist di Trincao e poi ha raddoppiato nella ripresa, al 61’, con il gol di Goncalves. Al 78' il 3-0 con il rigore trasformato da Suarez che ha pareggiato i conti con la gara di andata e ha portato la sfida ai tempi supplementari: Araujo segna subito il 4-0 al 92', Nel nei minuti di recupero (al 121') firma il definitivo 5-0. Uno straripante Sporting Lisbona scrive così la parola fine alla favola Bodo/Glimt e stacca il pass per i quarti di Champions.