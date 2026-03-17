Bodo asfaltato, dopo l'Inter finisce la favoletta: i ragazzi del 5-0 a Lisbona, Sporting spietato

Lo Sporting vola ai quarti di finale di Champions League. Fuori il Bodo/Glimt, che aveva eliminato ai playoff l’Inter vincendo entrambe le partite contro i nerazzurri. La formazione portoghese, al contrario della squadra di Chivu, dopo la sconfitta per 3-0 nell’andata in Norvegia, è riuscita a ribaltare il risultato nella gara di ritorno a Lisbona con una rimonta clamorosa: 3-0 nei tempi regolamenti e altre due reti nei supplementari per il definitivo 5-0, che regala l’accesso ai quarti di finale. Per la prima volta lo Sporting giocherà i quarti di Champions League ed incontrerà la vincente tra Arsenal e Bayer Leverkusen.
La partita
Allo stadio José Alvalade, lo Sporting ha sbloccato il risultato al 34’ minuto di gioco del primo tempo con la rete di Inacio su assist di Trincao e poi ha raddoppiato nella ripresa, al 61’, con il gol di Goncalves. Al 78' il 3-0 con il rigore trasformato da Suarez che ha pareggiato i conti con la gara di andata e ha portato la sfida ai tempi supplementari: Araujo segna subito il 4-0 al 92', Nel nei minuti di recupero (al 121') firma il definitivo 5-0. Uno straripante Sporting Lisbona scrive così la parola fine alla favola Bodo/Glimt e stacca il pass per i quarti di Champions.