L'ex Juve Benatia squalificato 3 mesi, caos Marsiglia: Rabiot si schiera© .

Medhi Benatia , direttore sportivo del Marsiglia , è stato squalificato per tre mesi dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio francese per il suo comportamento in occasione del match contro il Lille dello scorso 14 gennaio. L'ex difensore della Juventus , infatti, aveva un po' perso la testa dopo un mancato rigore per i suoi, contestando in modo particolare, con parole irripetibili, nei confronti del quarto uomo. Maxi squalifica quindi per Benatia che, però, ha voluto replicare.

Il post di Benatia su Instagram

"Ci tengo a ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno inviato numerosi messaggi. Grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno incrollabile. In questi momenti in cui la delusione è forte, sentire la vostra energia e la vostra fiducia è per me essenziale. Oggi provo una totale incomprensione. Ho sempre vissuto il calcio con passione e rispetto, e ho sempre difeso i valori che fanno grande questo sport. Il calcio deve rimanere uno spazio di impegno sincero, dove ognuno può esprimersi senza paura. Conoscete la mia passione per l'OM e la mia determinazione è quindi più forte che mai. Qui a Marsiglia sappiamo cosa significa lottare, resistere e andare avanti. Continuerò a difendere, con voi e per voi, il nostro spirito e i nostri valori. Grazie a tutti" ha scritto Benatia sul suo profilo Instagram.

Il messaggio di Rabiot per Benatia

Sostegno per Benatia anche da parte di Adrien Rabiot, altro ex Juve, che gioca nel Marsiglia: "Combattere maldestramente per una giusta causa è meglio che essere il timoroso soldato dell'ingiustizia" ha scritto su Instagram Stories, condividendo il post del dirigente.