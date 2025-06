Il Marsiglia e l'asse Inter-Juve: ufficiale l'arrivo di Antonello

Una vecchia conoscenza della Serie A ingaggiato dall' Olympique Marsiglia . Alessandro Antonello , ex dirigente dell'Inter, ricoprirà il ruolo di Direttore Generale del club francese a partire dal prossimo 1° luglio. L'annuncio è arrivato solo nelle scorse ore e l'ex nerazzurro troverà il Direttore Sportivo Medhi Benatia , ex giocatore della Juventus .

Antonello al Marsiglia: il comunicato e le parole

A comunicare l'importante decisione è stato il Marsiglia tramite un comunicato ufficiale: "L'Olympique de Marseille annuncia la nomina di Alessandro Antonello a Amministratore Delegato. Questa nomina, guidata da Pablo Longoria con la partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e l'approvazione del proprietario Frank McCourt, rientra nel piano del club di affermarsi come uno dei 24 migliori club europei, sia in termini sportivi che istituzionali. Alessandro Antonello entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Olympique de Marseille, accanto al Presidente Longoria e ad Alban Juster, Amministratore Delegato - Finanza e Compliance".

Al quale sono seguite le prime parole di Alessandro Antonello: "È un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l'Olympique de Marseille. Sono molto felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e tutto lo staff. Ringrazio sinceramente il proprietario Frank McCourt e il Presidente Longoria per la fiducia che hanno riposto in me. L'OM è un club unico, con una storia, una passione e un'ambizione rare nel calcio europeo. Dedicherò tutte le mie energie al progetto guidato da Pablo Longoria per costruire un futuro luminoso per il club".