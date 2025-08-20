"Rabiot-Rowe? Estrema gravità e violenza, è stato qualcosa di inaudito"

La lite, piuttosto accesa, che ha visto contrapposti i due compagni di squadra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, venerdì scorso dopo che il Marsiglia aveva perso contro il Rennes, ha spinto il club a mettere entrambi i giocatori sul mercato. "È un evento di estrema gravità e violenza, qualcosa di inaudito" - ha sottolineato il presidente del club Pablo Longoria che ha aggiunto - "Quello che è successo venerdì scorso è stato un evento di estrema gravità e violenza, qualcosa di inaudito. Abbiamo dovuto prendere una decisione dopo un fatto che ha superato i limiti accettabili in un club calcistico, come in qualsiasi organizzazione. E' una decisione (quella di mettere i due sul mercato ndr) che protegge il Marsiglia come 'istituzione' e che protegge la nostra stagione".