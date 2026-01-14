Pogba, dg Monaco chiaro: "Non procede come speravamo". Per la sfida Champions con la Juve...

Il trasferimento al Monaco per Paul Pogba doveva significare rinascita: d'altronde era questo il messaggio lanciato al momento dell'accordo con il club monegasco, con tanto di forte commozione e lacrime al momento di apporre la firma sul contratto . Anche perché il francese veniva da un periodo di certo non semplice: i tanti acciacchi fisici nella seconda parentesi alla Juventus , poi la squalifica per doping. Eppure la sua esperienza nel Principato non sta andando decisamente come sperato : appena 3 apparizioni in Ligue 1 per un totale di 30' giocati, 0 invece le presenze in Champions League (dove potrebbe affrontare proprio la Juve tra due settimane) e in Coupe de France: alla base delle poche presenze ancora le problematiche di natura fisica.

Pogba e il futuro al Monaco: parla Thiago Scuro

A fare il punto della situazione in queste ore ci ha pensato Thiago Scuro, direttore generale del Monaco, che ha risposto così a gli aveva chiesto di una possibile risoluzione del contratto con il calciatore classe 1993: "Il rapporto fra Paul e il club è molto onesto. Dobbiamo continuare a spronarlo e lui continua a credere in se stesso. Ci sono due possibilità: o funziona, per cui tornerà in campo e avrà un impatto sulla squadra, oppure non funziona e, naturalmente, entrambe le parti dovranno sedersi attorno a un tavolo la prossima estate per discutere. Ma non è questo il momento di parlarne, perché stiamo lavorando per trovare una soluzione". A condizionare il francese ancora una volta i guai fisici, che lo hanno costretto ad esordire al Monaco soltanto nella seconda metà di novembre.

La situazione e la sfida Champions alla Juve

Ora per Pogba un nuovo stop, un problema al polpaccio che lo ha costretto ai box nelle ultime partite: "Come sapete, non ha avuto nulla di grave, solo alcuni piccoli problemi in zone diverse - ha aggiunto - Continuiamo comunque a lottare per rivederlo in campo il prima possibile, come ci eravamo detti la scorsa estate. Ci sono molte clausole nel suo contratto e non posso rivelarle. Chiaramente il programma di recupero che avevamo previsto per lui non sta funzionando come speravamo. Tutti continuano a lavorare duramente per trovare delle soluzioni anche se siamo delusi dal fatto che abbia così tante difficoltà a trovare continuità di gioco". Chissà se il centrocampista riuscirà a tornare in condizione in vista della sfida al suo passato, quella contro la Juve, in programma il 28 gennaio.