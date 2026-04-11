Pogba, la rivelazione sul suo futuro dopo il ritorno in campo con il Monaco: “Sono qui per..."

Paul Pogba torna in campo. Doveva essere la stagione del riscatto, ma per il francese la ripartenza col Monaco si è trasformata in un lungo calvario. Una sequenza di acciacchi fisici che hanno permesso all'ex Juve di giocare soltanto 30' in stagione. Questo fino a ieri, quando il centrocampista è finalmente risceso sul terreno di gioco. Qualche buon segnale lo aveva dato anche recentemente in amichevole , ma a distanza di 4 mesi dall'ultima volta, ecco che il classe 1993 è subentrato durante la sfida di Ligue 1 contro il Paris Fc .

Pogba, il ritorno in campo in Paris Fc-Monaco

Minuto 69, la gara per i monegaschi è già compromessa (parigini avanti 3-1, gol anche di Immobile). Il tecnico Pocognoli opta per il cambio: fuori Kehrer, dentro Pogba. Una liberazione per il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, la cui ultima presenza stagionale era stata il 5 dicembre contro il Brest. Prima di ieri il 'Polpo' aveva collezionato appena 30' in stagione, in tre gare consecutive: contro Rennes, Psg e appunto Brest. Ieri, dopo la sfida con il Paris Fc (terminata 4-1) Pogba si è presentato in zona mista. Ai microfoni il calciatore ha analizzato la sua situazione in maniera molto lucida dopo i problemi alla coscia, alla caviglia e poi al polpaccio che hanno compresso il suo impiego durante l'anno.

La rivelazione sul futuro

"Mi sento davvero molto bene -ha dichiarato- Ero con il gruppo, ora cerco di guadagnarmi qualche minuto e di tornare davvero in forma, è questa la cosa più importante. Penso che ci vorrà del tempo". E ancora: "Con la squadra che abbiamo, stavamo vivendo un ottimo momento. È difficile rientrare e giocare subito quando la squadra sta andando bene. Sono qui per aiutare la squadra al massimo fino alla fine della stagione". Il campione del mondo 2018 non si ferma, e si pone un obiettivo chiaro per il prossimo futuro: “Sono ancora qui! Saremo ancora insieme per molto tempo. Mi concentro solo sulle prossime partite, sull'essere in forma, sull'aiutare la squadra". Una promessa, agli altri e a sé stesso, la voglia di dimostrare di poter dare ancora tanto al calcio: ancora una volta... Pogback!