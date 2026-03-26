Pogba, chi si rivede! Subito gol con il Monaco per sbloccare l'amichevole

Paul Pogba torna al gol. Ancora non in gara ufficiale, ma di fatto quella segnata dal centrocampista francese in amichevole è la prima rete messa a segno con la maglia del Monaco. Terminata la squalifica, il classe 1993 quest'anno si è rimesso in gioco con i biancorossi, ma a causa di diversi problemi fisici l'esperienza non sta procedendo come sperato. Chissà però che il gol siglato nelle scorse ore non possa essere di buon auspicio.
Moncao, Pogba torna al gol... in amichevole
Un tiro di destro dal limite dell’area per riassaporare la gioia del gol. Pogba, rientrato da pochi giorni ad allenarsi in gruppo col Monaco, oggi è sceso in campo per i primi 25 minuti dell’amichevole contro il Brentford, terminata 2-1 in favore degli inglesi. L’ex Juve aveva portato in vantaggio la squadra del Principato, poi la rimonta avversaria a fissare il risultato sull’1-2. Per Pogba non solo la gioia di esser tornato in campo, ma anche di averlo fatto con tanto di marcatura.
Una conclusione fulminea di prima da fuori, uno di quei gol che fino a qualche anno fa (soprattutto nella prima esperienza con la Juventus) era abitudine. L'ultima rete ufficiale siglata dal centrocampista resta quella dell'8 febbraio 2022, quando con la maglia del Manchester United timbrò il tabellino contro il Burnley (sfida terminata 1-1). In questa stagione per lui solo tre apparizioni in Ligue 1 (per un totale di 30' giocati) l'ultima datata 5 dicembre 2025: causa infortunio ha saltato anche la sfida da ex contro la Juve in Champions. E magari Pogba ptrò ripartire proprio da questo gol, risalendo la china nell'ultima parte di stagione.