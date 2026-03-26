Pogba, chi si rivede! Subito gol con il Monaco per sbloccare l'amichevole

Paul Pogba torna al gol. Ancora non in gara ufficiale, ma di fatto quella segnata dal centrocampista francese in amichevole è la prima rete messa a segno con la maglia del Monaco. Terminata la squalifica, il classe 1993 quest'anno si è rimesso in gioco con i biancorossi, ma a causa di diversi problemi fisici l'esperienza non sta procedendo come sperato. Chissà però che il gol siglato nelle scorse ore non possa essere di buon auspicio.