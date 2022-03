Bellissimo gesto di Navas: accoglie 30 rifugiati ucraini nella sua casa

Bellissimo gesto del portiere del Psg Keylor Navas e della moglie Andrea Salas. I due, infatti, hanno deciso di accogliere 30 rifugiati ucraini nella loro casa. Avendo molto spazio a disposizione, i due hanno deciso di utilizzarlo per una buona causa. Una volta appreso che un'organizzazione senza scopo di lucro di Barcellona si era recata a Cracovia per consegnare cibo e accogliere i rifugiati, la coppia ha deciso di dare il loro contributo. Le famiglie vengono accolte direttamente dalla consorte del portiere costaricano, come documentato dal suo profilo Instagram, lo stesso dove lancia messaggi di aiuto nei confronti della popolazione ucraina colpita dalla guerra.