Le Parisien: "Sergio Ramos sta per tornare"

Secondo quanto riferito da Le Parisien , Sergio Ramos è ormai prossimo al rientro. Il giocatore, out dallo scorso 23 gennaio , si starebbe allenando con normalità e potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro il Lorient . Nelle ultime due settimane si sarebbe allenato con regolarità e ora sarebbe pronto al rientro in campo . Ma il suo futuro a Parigi parrebbe essere ancora tutto da decifrare - nonostante abbia ancora un anno di contratto -, in quanto sarebbe uno dei maggiori indiziati a lasciare la capitale una volta finita la stagione .

Non ha esordito in Champions con il Psg

In questa annata, ha disputato solo cinque partite di cui nessuna in Champions League, ed è stato praticamente sempre ai box per infortuni vari. Lo stesso Leonardo, intervistato dall'Equipe, ha detto di aver commesso un errore con il suo ingaggio. Ora ha nove partite per cercare di convincere la dirigenza qatariota a puntare anche su di lui per la prossima stagione.