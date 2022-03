As: "Psg, svelate le cifre da capogiro dell'operazione Haaland"

Secondo As, per rimpiazzare la (quasi) sicura partenza di Kylian Mbappé destinazione Real Madrid, il Psg avrebbe individuato come obiettivo numero uno per la sua sostituzione l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. Ma le cifre dell'operazione sarebbero altissime. Infatti, oltre ai 75 milioni della clausola rescissoria - valida fino al prossimo 30 aprile - i parigini dovrebbero corrispondere al giocatore un ingaggio annuo pari a 17 milioni. Infine, dovrebbero pagare 100 milioni di euro di commissioni, 50 all'agente Mino Raiola e 50 al padre del bomber della Norvegia, il cui contratto con i gialloneri scade nel giugno 2024. L'alternativa all'ex Salisburgo sarebbe Robert Lewandowski.