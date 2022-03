Bild: "Haller e Schick tra i possibili sostituti di Haaland"

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Borussia Dortmund starebbe già pensando al dopo-Haaland e avrebbe buttato giù una lista di quattro giocatori adatti a sostituirlo. Tra questi ci sono Sebastien Haller, attaccante dell'Ajax, e Patrick Schick, punta del Bayer Leverkusen. Sul primo ci sarebbe anche il forte interesse dell'Inter. I lancieri lo valuterebbero circa 30 milioni di euro. Per l'ex Roma, invece, il Leverkusen chiederebbe circa 70 milioni di euro, cifra che il Dortmund non sarebbe intenzionato a spendere. Haller, in questa stagione, ha segnato 33 gol in 35 partite considerate tutte le competizioni. Schick, che attualmente è out per infortunio, ha segnato 20 gol in Bundesliga.